Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) начало антимонопольное расследование в отношении крупного производителя сахара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в министерство поступило обращение торговой сети о навязывании ОАО «Городейский сахарный комбинат» при приобретении сахара белого кристаллического дополнительного ассортимента товаров (соковой продукции), в которых контрагент не заинтересован.

Антимонопольным органом установлено, что в действиях ОАО «Городейский сахарный комбинат» могут усматриваться признаки нарушения подпункта 1.7 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», в части злоупотребления доминирующим положением путем навязывания контрагенту дополнительного ассортимента товаров, в чем последний не заинтересован и что ему экономически не выгодно.

В настоящее время ОАО «Городейский сахарный комбинат» включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, на республиканском уровне по товарной позиции «сахар».

В этой связи МАРТ начало антимонопольное расследование.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» выдано предупреждение о необходимости:

отзыва письма, направленного в адрес торговой сети и содержащего «антиконкурентные» условия отгрузки сахара белого кристаллического и направления взамен письма о готовности реализации сахара белого кристаллического без необходимости дополнительного приобретения ассортимента соковой продукции;

разработки правил торговой практики в отношении реализации сахара белого кристаллического, исключающих в том числе навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора.