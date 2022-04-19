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ЭКОНОМИКА РБ
ЕВРОТОРГ ВЫПУСТИЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ ПОД 10% ГОДОВЫХ
15:59 19.04.2022
Компания «Евроторг», развивающая сети магазинов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык», выпустила валютные облигации.
Номинал каждой составляет 1000 долларов, а ставка дохода равняется 10% годовых.
ООО «Евроторг» начинает размещение облигаций для юридических и физических лиц с 20 апреля. Это уже 24-й выпуск ценных бумаг ритейлера, работающего на рынке почти 30 лет. Ежедневно более 1 тыс. магазинов торговой сети посещает свыше 1 млн человек.
Номинал одной облигации составляет 1000 долларов. Ставка дохода фиксированная – 10% годовых в валюте. Выплата дохода осуществляется ежеквартально, получаемый доход не облагается подоходным налогом.
Срок погашения ценных бумаг – 1 октября 2026 года. До этого момента их можно будет продать на вторичном рынке, подарить или использовать в качестве залога. Выплата дохода и погашение облигаций производятся в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа. Привязка к курсу доллара от момента покупки до погашения гарантирует защиту сбережений.
Приобрести облигации можно без комиссии в кассах ОАО «АСБ Беларусбанк» в каждом регионе Беларуси. Это также можно сделать дистанционно: через интернет-банкинг Беларусбанка или на инвестиционной платформе «Финап24» – на ее сайте или в приложении Finup.
«Наша компания основана в 1993 году, и сейчас в структуре холдинга трудится около 34 тыс. человек. Наш бизнес прозрачен и понятен каждому. Выручка компании за прошлый год составила 5,8 млрд рублей, показав рост 11,5%, а чистая прибыль увеличилась почти в 2,4 раза – до 105 млн рублей. Мы – единственная в стране компания, имеющая кредитный рейтинг сразу от трех агентств: Fitch Ratings, Standard&Poor's и «Эксперт РА», – отметил пресс-секретарь компании Егор Хрусталев. – Репутация надежного заемщика, которую мы заработали за годы существования компании, очень важна. Предыдущие 23 выпуска облигаций, большинство из которых уже давно погашены, – хорошее тому подтверждение».
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