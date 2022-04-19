В I квартале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 10,9 млн тонн грузов, или 63,2% к I кварталу 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 4,3 млрд тонно-километров, или 53,8% к соответствующему периоду 2021 года.

В I квартале 2022 г. пассажирооборот составил 1 724,1 млн пассажиро-километров, или 100,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 153 млн человек, или 98,6% к I кварталу 2021 г.