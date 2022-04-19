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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В I КВАРТАЛЕ УПАЛИ НА 36,8%
15:51 19.04.2022
В I квартале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 10,9 млн тонн грузов, или 63,2% к I кварталу 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 4,3 млрд тонно-километров, или 53,8% к соответствующему периоду 2021 года.
В I квартале 2022 г. пассажирооборот составил 1 724,1 млн пассажиро-километров, или 100,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 153 млн человек, или 98,6% к I кварталу 2021 г.
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