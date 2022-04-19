Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2022 года выросло до 974,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 974 тыс. 961 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 967 тыс. 551 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 57 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6908 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 247 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 902 теста. Всего в стране проведено 13 млн 044 тыс. 848 тестов.