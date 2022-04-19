На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 18 апреля доступны для заказа две новые электронные услуги Национального банка Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, для заказа доступны:

3.57.01 «Информация для организаций, осуществляющих выплату стипендий, надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся, о базовом счете физического лица и его реквизитах»;

3.57.02 «Информация для организаций, осуществляющих выплаты социального характера, о базовом счете физического лица и его реквизитах».

Услуги предоставляется в режиме реального времени из автоматизированной системы учета базовых счетов.

Сведения, полученные в результате оказания услуги, содержат набор выходных данных о базовом счете и его реквизитах.

Электронные услуги оказываются на едином портале электронных услуг по доступу с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя, а также в автоматическом режиме по технологии «система-система».