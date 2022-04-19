В I квартале 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 5893,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 40%, в обрабатывающей промышленности – на 4,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 10,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,8%.