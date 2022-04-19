ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБЪЯСНЯЮТ СНИЖЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ УСИЛЕНИЕМ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ


13:47 19.04.2022

ВВП Беларуси связано с усилением западных санкций. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя итоги I квартала 2022 года.

По данным Белстата, темп роста ВВП за январь-март составил 99,6%.

«В прошлом году экономика успешно справлялась с существовавшими ограничениями и демонстрировала позитивную динамику. Сегодня дополнительное негативное влияние на отрасли оказывают новые, более масштабные санкции. для того, чтобы их нивелировать, Правительством принят ряд нормативных актов, в том числе, Комплексный план поддержки экономики. Очевидно, что данные меры не дадут немедленного эффекта. И в текущий момент приходится смириться с некоторым замедлением ВВП. Но это не должно отразиться на безусловном приоритете – сохранении уровня жизни населения», – сказал Дмитрий Ярошевич, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.

Он отметил, что в настоящий момент эту задачу удается выполнять. За январь-февраль рост реальных доходов составил 2,2%. Рассчитывать на их дальнейшее увеличение позволяет эффективная работа тех отраслей, которые и ранее демонстрировали неплохие темпы.

«Остается в «зеленой зоне» промышленность. По нашим оценкам, продолжит значительно плюсовать IT. Поддержал розничную торговлю скачок спроса населения на отечественные продукты. Не менее важно, что «подтягиваются» ранее отстававшие отрасли. В частности, АПК: в марте к февралю – «плюс» 10,8%. За месяц также прирос грузо- и пассажирооборот – на 8,6% и 20,1%, соответственно. Для закрепления этих положительных тенденций предприятиям и бизнесу следует активнее переориентироваться на рынки дружественных стран, развивать производственную кооперацию и импортозамещение, создавать устойчивые финансово-логистические схемы. Алгоритм содействия в этой работе со стороны госорганов, по сути, и прописан в Комплексном плане. И от успешности его реализации всеми сторонами будет зависеть скорость адаптации нашей экономики к внешнему давлению», – отметил заместитель руководителя министерства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
валюта курс
EUR 3.0263
USD 2.8093
RUB 3.5286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0084 -0.0179
USD 2.7967 -0.0126
RUB 3.5307 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 3.0100
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.6000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте