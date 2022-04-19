ВВП Беларуси связано с усилением западных санкций. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя итоги I квартала 2022 года.

По данным Белстата, темп роста ВВП за январь-март составил 99,6%.

«В прошлом году экономика успешно справлялась с существовавшими ограничениями и демонстрировала позитивную динамику. Сегодня дополнительное негативное влияние на отрасли оказывают новые, более масштабные санкции. для того, чтобы их нивелировать, Правительством принят ряд нормативных актов, в том числе, Комплексный план поддержки экономики. Очевидно, что данные меры не дадут немедленного эффекта. И в текущий момент приходится смириться с некоторым замедлением ВВП. Но это не должно отразиться на безусловном приоритете – сохранении уровня жизни населения», – сказал Дмитрий Ярошевич, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.

Он отметил, что в настоящий момент эту задачу удается выполнять. За январь-февраль рост реальных доходов составил 2,2%. Рассчитывать на их дальнейшее увеличение позволяет эффективная работа тех отраслей, которые и ранее демонстрировали неплохие темпы.

«Остается в «зеленой зоне» промышленность. По нашим оценкам, продолжит значительно плюсовать IT. Поддержал розничную торговлю скачок спроса населения на отечественные продукты. Не менее важно, что «подтягиваются» ранее отстававшие отрасли. В частности, АПК: в марте к февралю – «плюс» 10,8%. За месяц также прирос грузо- и пассажирооборот – на 8,6% и 20,1%, соответственно. Для закрепления этих положительных тенденций предприятиям и бизнесу следует активнее переориентироваться на рынки дружественных стран, развивать производственную кооперацию и импортозамещение, создавать устойчивые финансово-логистические схемы. Алгоритм содействия в этой работе со стороны госорганов, по сути, и прописан в Комплексном плане. И от успешности его реализации всеми сторонами будет зависеть скорость адаптации нашей экономики к внешнему давлению», – отметил заместитель руководителя министерства.