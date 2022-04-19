Производство пеллет для собственных нужд налажено в Сморгонском опытном лесхозе.

Как сообщила главный специалист инспекционно-энергетического отдела Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Ольга Московчук, новые технологии, энергоэффективность производства позволяют Сморгонскому опытному лесхозу перерабатывая сырье, которое раньше зачастую не использовалось, получать востребованную и современную продукцию.

На производстве установлено оборудование, позволяющее производить продукцию высочайшего качества, соответствующую мировым стандартам и делать процесс производства гранул безопасным. Пеллеты – экологичный продукт, который пользуется высоким спросом, а на их производство идет низкокачественная древесина. Они имеют максимальную теплоотдачу при сгорании и наибольший срок горения. Процесс выпуска пеллет несложный: поступившее сырье рубилкой измельчают до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из нее – в пресс-гранулятор, где древесную муку сжимают в гранулы. Годовая производственная программа по выпуску продукции – не менее 15000 т пеллет в год. За первый квартал 2022 года произведено 2085 тонн готовой продукции.

Источником теплоснабжения на предприятии служит теплогенератор, отечественного производства СООО «КОМКОНТ», работающий на тех самых пеллетах. Теплогенератор предназначен для выработки горячей газовоздушной смеси с диапазоном регулирования температуры 200-1000°С и тепловой энергии в объеме не менее 3 МВт, коэффициентом полезного действия 95%. Произведенная тепловая энергия используется в линиях подсушивания биомассы и подготовки ее к гранулированию.

Деревообрабатывающее производство по выпуску древесного топлива – пеллет в государственном опытном лесохозяйственном учреждении «Сморгонский опытный лесхоз» запустил застройщик ОАО «Строительно-монтажный трест № 41». Документацию разработали ООО «ИнжСпецСтройПроект», УП «Экотермент-К» и ООО «Виверн». В ноябре 2021 года все строительные, специальные, монтажные, пуско-наладочные работы были окончены.