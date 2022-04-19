ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НАЛАЖЕНО В СМОРГОНСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ


13:38 19.04.2022

Производство пеллет для собственных нужд налажено в Сморгонском опытном лесхозе.

Как сообщила главный специалист инспекционно-энергетического отдела Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Ольга Московчук, новые технологии, энергоэффективность производства позволяют Сморгонскому опытному лесхозу перерабатывая сырье, которое раньше зачастую не использовалось, получать востребованную и современную продукцию.

На производстве установлено оборудование, позволяющее производить продукцию высочайшего качества, соответствующую мировым стандартам и делать процесс производства гранул безопасным. Пеллеты – экологичный продукт, который пользуется высоким спросом, а на их производство идет низкокачественная древесина. Они имеют максимальную теплоотдачу при сгорании и наибольший срок горения. Процесс выпуска пеллет несложный: поступившее сырье рубилкой измельчают до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из нее – в пресс-гранулятор, где древесную муку сжимают в гранулы. Годовая производственная программа по выпуску продукции – не менее 15000 т пеллет в год. За первый квартал 2022 года произведено 2085 тонн готовой продукции.

Источником теплоснабжения на предприятии служит теплогенератор, отечественного производства СООО «КОМКОНТ», работающий на тех самых пеллетах. Теплогенератор предназначен для выработки горячей газовоздушной смеси с диапазоном регулирования температуры 200-1000°С и тепловой энергии в объеме не менее 3 МВт, коэффициентом полезного действия 95%. Произведенная тепловая энергия используется в линиях подсушивания биомассы и подготовки ее к гранулированию.

Деревообрабатывающее производство по выпуску древесного топлива – пеллет в государственном опытном лесохозяйственном учреждении «Сморгонский опытный лесхоз» запустил застройщик ОАО «Строительно-монтажный трест № 41». Документацию разработали ООО «ИнжСпецСтройПроект», УП «Экотермент-К» и ООО «Виверн». В ноябре 2021 года все строительные, специальные, монтажные, пуско-наладочные работы были окончены.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
валюта курс
EUR 3.0263
USD 2.8093
RUB 3.5286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0084 -0.0179
USD 2.7967 -0.0126
RUB 3.5307 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 3.0100
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.6000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте