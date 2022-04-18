ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,5%

13:00 19.04.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за I квартал 2022 г. в текущих ценах составил 14,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 0,5% к уровню I квартала 2021 г.