ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» совместно с ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдинга «БМК» при содействии Российского союза поставщиков металлопродукции проводит 26-27 мая 2022 г. десятый Юбилейный форум «Производство и потребление черных и цветных металлов в Республике Беларусь» (Гомель, Жлобин).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия будут обсуждены вопросы правового регулирования закупок металлопродукции на белорусском рынке, роль биржи в системе закупок товаров, а также состояние и перспективы развития рынка металлопродукции в Беларуси и Российской Федерации.

Зарегистрироваться на форум необходимо до 19 мая, заполнив карточку участника по ссылке.

С более подробной информацией о форуме и участии в нем можно на сайте БУТБ.