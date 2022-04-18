В связи с производством плановых работ по ремонту железнодорожного моста на участке Осиповичи-Слуцк 12, 19 и 26 мая 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 879/880 в сообщении Могилев-Солигорск-Могилев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также в указанные даты некоторые поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Солигорск будет следовать измененным маршрутом и расписанием.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к этому обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.