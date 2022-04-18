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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,5%
12:11 19.04.2022
В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2022 г. составил 15,6 млрд рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,6 рубля против 15,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2022 г. составил 14,5 млрд рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2022 г. составил 34,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню I квартала 2021 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2022 г. составил 882 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2021 г.
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