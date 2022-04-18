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ЭКОНОМИКА РБ


ГТК РАЗЪЯСНИЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЕС ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПЕРЕГРУЗКЕ


11:55 19.04.2022

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси разъяснил зарегистрированным в ЕС перевозчикам порядок документального оформления сведений о перегрузке (перецепке).

Так, сведения о перегрузке (перецепке), последующем перевозчике, регистрационных номерах последующего транспортного средства международной перевозки, а также месте осуществления указанных грузовых операций, исходя из данного перечня, подлежат указанию в транзитной декларации, представляемой в республиканских пунктах таможенного оформления, расположенных в местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь.

В случае, если перевозчик транспортного средства международной перевозки, состоящего на регистрационном учете в стране ЕС, не владеет информацией о перецепке на момент въезда транспортного средства на таможенную территорию ЕАЭС в Беларуси, такие сведения подлежат указанию последующим перевозчиком до помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в месте осуществления перегрузки (перецепки):

в графе 17 CMR-накладной «последующий перевозчик (наименование, адрес, страна)» – реквизиты последующего перевозчика;

в графе 25 CMR-накладной (иной графе CMR-накладной, предназначенной для указания регистрационных номеров транспортного средства), с использованием которого будет продолжена перевозка.

В случае осуществления перегрузки товаров, сведения о такой перегрузке дополнительно подлежат указанию в графе 13 CMR-накладной («указания отправителя»).

В случае следования тягача или порожнего транспортного средства международной перевозки, зарегистрированного в стране ЕС, для загрузки и вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, рекомендуется перевозчикам иметь на руках заказ-наряд (договор-заявку или иной аналогичный документ), для подтверждения указанной цели ввоза ТСМП.
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