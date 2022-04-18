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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МИРОВОГО И БЕЛОРУССКОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
11:15 19.04.2022
По заказу государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» разработаны и изданы «Материалы по изучению мирового и белорусского опыта организации инклюзивного туризма».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в издании представлена зарубежная практика развития инклюзивного туризма, проанализированы теоретические основы и ключевые правовые документы в этой сфере, проведена оценка имеющегося опыта в Беларуси, сформулированы основные рекомендации по развитию туризма для людей ограниченными возможностями в дальнейшем.
Данные материалы подготовлены для государственных органов управления в сфере туризма и организаций туристической индустрии, студентов туристических специальностей.
Материалы можно скачать по ссылке.
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