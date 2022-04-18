ЭКОНОМИКА РБ

В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА БМЗ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 2,4%

10:50 19.04.2022 В I квартале 2022 года темп роста экспорта продукции ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» составил 102,4% к уровню I квартала 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, объем выручки за январь-март 2022 года составил 1 млрд 125 млн рублей, что на 13,6% больше к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом рентабельность продаж составила 13,3%.