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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 8,1%
10:33 19.04.2022
Организациями и индивидуальными предпринимателями республики в I квартале 2022 г. перевезено 77,7 млн тонн грузов, или 91,9% к I кварталу 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 25,2 млрд тонно-километров, или 87,6% к соответствующему периоду 2021 года.
В I квартале 2022 г. пассажирооборот составил 4236,6 млн пассажиро-километров, или 102,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 376,2 млн человек, или 96,6% к I кварталу 2021 г.
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