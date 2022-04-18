Организациями и индивидуальными предпринимателями республики в I квартале 2022 г. перевезено 77,7 млн тонн грузов, или 91,9% к I кварталу 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 25,2 млрд тонно-километров, или 87,6% к соответствующему периоду 2021 года.

В I квартале 2022 г. пассажирооборот составил 4236,6 млн пассажиро-километров, или 102,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 376,2 млн человек, или 96,6% к I кварталу 2021 г.