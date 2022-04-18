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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ "ШКОЛА ЖКХ" ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
09:47 19.04.2022
В Минске 18 апреля 2022 года стартовал пилотный проект "Школа ЖКХ" для взрослого населения. Об этом сообщает Тelegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Согласно информации, первое занятие для населения прошло во Фрунзенском районе столицы на тему "Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, его содержание и текущий ремонт".
"В ходе занятия жителям рассказали о составе общего имущества совместного домовладения, каким образом организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют обслуживание и ремонт в жилом доме, как и за чей счет проводят ремонт в местах общего пользования и многое другое", - проинформировала заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП "Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района Минска Драпей Ольга.
Для жильцов подготовили специальные памятки.
Занятия в апреле 2022 года по указанной теме пройдут для жителей столицы в каждом районе.
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