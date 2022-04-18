ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ "ШКОЛА ЖКХ" ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ


09:47 19.04.2022

В Минске 18 апреля 2022 года стартовал пилотный проект "Школа ЖКХ" для взрослого населения. Об этом сообщает Тelegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Согласно информации, первое занятие для населения прошло во Фрунзенском районе столицы на тему "Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, его содержание и текущий ремонт".

"В ходе занятия жителям рассказали о составе общего имущества совместного домовладения, каким образом организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют обслуживание и ремонт в жилом доме, как и за чей счет проводят ремонт в местах общего пользования и многое другое", - проинформировала заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП "Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района Минска Драпей Ольга.

Для жильцов подготовили специальные памятки.

Занятия в апреле 2022 года по указанной теме пройдут для жителей столицы в каждом районе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
валюта курс
EUR 3.0263
USD 2.8093
RUB 3.5286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0263 -0.032
USD 2.8093 -0.0185
RUB 3.5286 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 3.0250
USD 2.7900 2.8100
RUB 2.8000 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0860
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.6000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте