В Минске 18 апреля 2022 года стартовал пилотный проект "Школа ЖКХ" для взрослого населения. Об этом сообщает Тelegram-канал ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Согласно информации, первое занятие для населения прошло во Фрунзенском районе столицы на тему "Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, его содержание и текущий ремонт".

"В ходе занятия жителям рассказали о составе общего имущества совместного домовладения, каким образом организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют обслуживание и ремонт в жилом доме, как и за чей счет проводят ремонт в местах общего пользования и многое другое", - проинформировала заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением КУП "Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района Минска Драпей Ольга.

Для жильцов подготовили специальные памятки.

Занятия в апреле 2022 года по указанной теме пройдут для жителей столицы в каждом районе.