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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НАЗНАЧИЛА БЖД НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ


09:38 19.04.2022

Белорусская железная дорога назначила более 100 дополнительных поездов на период майских праздников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 29-30 апреля 2022 года дополнительно назначен поезд международных линий №250/249 в сообщении Минск – Санкт-Петербург – Минск. Он отправится из Минска 29 апреля в 19:15, чтобы прибыть в Санкт-Петербург утром следующего дня в 9:20. В обратном направлении поезд отправится из Санкт-Петербурга 30 апреля в 14:26 с прибытием в Минск 1 мая в 5:08.

Также на период с 29 апреля по 10 мая во внутриреспубликанском сообщении назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Жлобин.

Напомним, ранее на период с 29 апреля по 10 мая было назначено 75 дополнительных поездов. В целом в дни майских праздников и Радуницы по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будут курсировать 105 дополнительных поездов. Билеты на данные поезда уже доступны в продаже.
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