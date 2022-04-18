|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НАЗНАЧИЛА БЖД НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
09:38 19.04.2022
Белорусская железная дорога назначила более 100 дополнительных поездов на период майских праздников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 29-30 апреля 2022 года дополнительно назначен поезд международных линий №250/249 в сообщении Минск – Санкт-Петербург – Минск. Он отправится из Минска 29 апреля в 19:15, чтобы прибыть в Санкт-Петербург утром следующего дня в 9:20. В обратном направлении поезд отправится из Санкт-Петербурга 30 апреля в 14:26 с прибытием в Минск 1 мая в 5:08.
Также на период с 29 апреля по 10 мая во внутриреспубликанском сообщении назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Жлобин.
Напомним, ранее на период с 29 апреля по 10 мая было назначено 75 дополнительных поездов. В целом в дни майских праздников и Радуницы по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будут курсировать 105 дополнительных поездов. Билеты на данные поезда уже доступны в продаже.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2022
Курсы в банках
на 19.04.2022
Конвертация в банках
на 19.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте