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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПОДРОСЛО НА 0,2%
09:27 19.04.2022
В Беларуси объем промышленного производства в январе-марте 2022 г. в текущих ценах составил 41,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,9%, в орабатывающей промышленности – 100,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.
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