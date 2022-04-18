В Беларуси объем промышленного производства в январе-марте 2022 г. в текущих ценах составил 41,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,9%, в орабатывающей промышленности – 100,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,7%.