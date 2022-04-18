Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2022 года в текущих ценах составил 42,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 115,5%.