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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ПОСТУПАТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА ЧЕРЕЗ БУТБ
17:48 18.04.2022
Холдинг «Белорусская цементная компания» поступательно увеличивает продажи цемента через Белорусскую универсальную товарную биржу. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.
Напомним, с апреля БЦК активизировала сотрудничество с БУТБ, применяя новый подход и специальный прейскурант с более низким уровнем стартовых цен, чем по прямым контрактам. По итогам двух недель торгов наблюдается явная положительная динамика: увеличивается количество как сделок, так и сумм.
«Если в первую сессию, 5 апреля, было заключено 9 сделок и продано цемента более чем на 993 тысячи рублей (с НДС), то в четвертую сессию, 14 апреля, зафиксировано уже 12 сделок и общая сумма достигла почти 1,3 млн рублей (с НДС). 14 апреля через БУТБ было реализовано 7,2 тысячи тонн цемента. Это более чем в 1,5 раза больше, чем за весь март2, - говорится в сообщении холдинга.
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