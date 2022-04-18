Вездеходы в комплектации с двигателями Минского моторного завода начали выпускать в Тобольске (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», тобольская компания «Мег Вест», производящая вездеходы, заменяет японские и европейские двигатели в машинах на белорусские.

«Раньше мы брали двигатели из Европы, теперь наладили поставки с Минским моторным заводом. Сейчас уже начинаем применять эти моторы, они хорошо себя зарекомендовали», - сказал руководитель компании «Мег Вест» Максим Мезенин.

Компания «Мег Вест» закупает минские двигатели через филиал ТД ММЗ в Тюмени. Вездеход «Хищник» еще называют «покорителем бездорожья», он сконструирован для эксплуатации в условиях тундры и тайги.

Вездеход выпускается мелкими партиями, его закупают для нужд предприятий нефтегазовой, лесозаготовительной и горнодобывающей промышленности.