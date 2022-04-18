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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕЗДЕХОДЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В ТОБОЛЬСКЕ
17:36 18.04.2022
Вездеходы в комплектации с двигателями Минского моторного завода начали выпускать в Тобольске (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», тобольская компания «Мег Вест», производящая вездеходы, заменяет японские и европейские двигатели в машинах на белорусские.
«Раньше мы брали двигатели из Европы, теперь наладили поставки с Минским моторным заводом. Сейчас уже начинаем применять эти моторы, они хорошо себя зарекомендовали», - сказал руководитель компании «Мег Вест» Максим Мезенин.
Компания «Мег Вест» закупает минские двигатели через филиал ТД ММЗ в Тюмени. Вездеход «Хищник» еще называют «покорителем бездорожья», он сконструирован для эксплуатации в условиях тундры и тайги.
Вездеход выпускается мелкими партиями, его закупают для нужд предприятий нефтегазовой, лесозаготовительной и горнодобывающей промышленности.
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