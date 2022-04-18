Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 апреля 2022 года выросло до 974,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 974 тыс. 714 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 967 тыс. 346 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 47 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6903 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 236 человек, число смертей от COVID-19 – на 2.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 602 теста. Всего в стране проведено 13 млн 041 тыс. 946 тестов.