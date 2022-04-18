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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 10% ПРОДАВЦОВ В МИНСКЕ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ


17:22 18.04.2022

На 18 апреля количество объявлений о продаже квартир в белорусской столице сократилось на 4%, составив чуть менее 13,4 тысячи.

Как сообщает Realt.by, 10% продавцов с 11 по 18 апреля 2022 года снизили цены на свои квартиры: средняя скидка составляла $2000. Повысили цены в 1,5% объявлений в среднем на $3400.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,5% и составил $1267. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1318, что на 0,2% выше, чем в прошлый понедельник.

Среди районов наиболее ощутимо уменьшилось число предложения в Октябрьском, Центральном и Заводском районах. В Московском и Советском, напротив, количество квартир на продажу за неделю увеличилось.

За последнюю неделю по всем типам квартир отмечался рост средних цен квадратного метра. Наиболее заметный — у однушек и 4-комнатных квартир.

В разрезе районов города за последние семь дней динамика средние цены изменились в пределах +/-0,5%.
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