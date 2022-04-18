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ЭКОНОМИКА РБ


В ВОДОЕМАХ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ВЫЛОВЛЕНО 14,6 ТЫС. ТОНН РЫБЫ


17:19 18.04.2022

В 2021 году в водоемах республики выловлено 14,6 тыс. тонн рыбы, из них на промысловый улов приходилось 64,8% (9,5 тыс. тонн).

Как сообщает Национальный статкомитет, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 8,9 тыс. тонн (93,9% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 0,6 тыс. тонн (6,1%). Более 70% улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2021 год его выловлено 6327,7 тонны. Из других видов рыбы 932,3 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 296,9 тонны – на амура, 126,5 тонны – на лососевых, 108,1 тонны – на осетровых, 14 тонн – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей (3679,6 тонны и 3154,2 тонны соответственно), на долю которых приходится 72% республиканского промыслового улова рыбы.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 8,3 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3,3 тыс. тонн рыбы (39,4% от общего объема продажи), торговым организациям – 2,3 тыс. тонн (28,1%), на переработку направлено 1,7 тыс. тонн (20,6%).
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