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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ РАННИМИ ЯРОВЫМИ И ЗЕРНОБОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 72% ПЛОЩАДЕЙ
15:44 18.04.2022
Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 72% запланированных площадей. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, ранние яровые в стране посеяли на площади 463,8 тыс. га. В Гродненской области эти культуры посеяны на 92,3% площадей, в Минской - на 87,2%, Могилевской - на 31%, Витебской - на 29,3%. Работы по севу в Брестской области перевыполнены на 0,4% и на 100% выполнены в Гомельской.
Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 514,2 тыс. га (79,8% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 644,3 тыс. га.
Также в Беларуси проводится сев льна (уже выполнен на площади 12,3 тыс. га, или 24,8% плана), сахарной свеклы (30,6 тыс. га, или 31,1%) и однолетних трав (54,9 тыс. га, или 19,7%).
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