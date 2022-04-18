Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии спортивной одежды пресекли сотрудники Минской региональной таможни в ведомственном пункте таможенного оформления «Минск-СЭЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, грузовик MAN следовал со сборным грузом из Турции в Беларусь.

Согласно сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, в грузовом отсеке машины перемещались женская обувь, эластичная лента, мебельные пружины в количестве 473 грузовых мест на сумму $79 433,05.

Однако при досмотре среди сборного груза выявлено более 870 единиц спортивных брюк, сведения о которых не были указаны в представленных документах. По предварительной оценке общая стоимость незадекларированного товара составила свыше Br39 тысяч.

В данном случае усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка.