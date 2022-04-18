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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ


14:51 18.04.2022

Лукашенко потребовал диверсифицировать поставки лекарств, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке. Требование озвучено на совещании с министром здравоохранения, генпрокурором и главой КГБ.

"Ссылаться на то, что кто-то нам чего-то не дает, чего-то не хватает… Знаете, у нас медицинская техника и лекарства не находятся под жесткими санкциями, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, на Кубе. Вопрос только в разворотливости. Поэтому ссылки на то, что у нас не хватит лекарств, еще чего-то, не принимаются".

Он поручил генпрокурору Андрею Шведу взять вопрос по поставкам лекарств и других изделий на контроль: "Вы умеете это делать. Вот как с падежом скота, так и здесь. Надо брать на контроль и контролировать, чтобы в Правительстве не самоуспокоились. Я ведь их не подключаю ни к одному другому вопросу, кроме экономики. Экономика, экономика, боритесь с санкциями - это ваша сфера, и действуйте. По крайне мере министров ни в чем не ограничиваю".
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