ЭКОНОМИКА РБ

МИНСК СОБРАЛ 4,0 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

14:27 18.04.2022 За первый квартал 2022 года город Минск собрал 4 039,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 64,0% (2 583,0 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 36,0% (1 456,0 млн. рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (47,8% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 20,8%, по акцизам – 10,3%, по налогу на прибыль – 5,6%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,5%, налогу на недвижимость – 2,0%, налогу на доходы – 1,9%, земельному налогу – 1,2%.