Выпущена первая промышленная серия вакцины «Спутник Лайт» белорусского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, на РУП «Белмедпрепараты» выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» против инфекции COVID-19 по полному циклу.

«14 апреля была выпущена первая валидационная промышленная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи в Россию», - говорится в сообщении.