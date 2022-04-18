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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК ЛАЙТ» БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
13:53 18.04.2022
Выпущена первая промышленная серия вакцины «Спутник Лайт» белорусского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, на РУП «Белмедпрепараты» выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины «Спутник Лайт» против инфекции COVID-19 по полному циклу.
«14 апреля была выпущена первая валидационная промышленная серия вакцины, а 15 апреля эта серия была отправлена на контроль качества в НИЦЭМ им.Н.Ф. Гамалеи в Россию», - говорится в сообщении.
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