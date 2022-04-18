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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА НАЧАЛА ЛЕТАТЬ В АЗЕРБАЙДЖАН КАЖДЫЙ ДЕНЬ
13:48 18.04.2022
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» летает в Азербайджан теперь каждый день. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.
Согласно информации, расписание по маршруту Минск-Баку-Минск следующее: вылет из Минска – 23.00, прилет в Баку – 03.55 (в пути 3 часа 55 минут); вылет из Баку – 04.55, прилет в Минск – 08.05 (в пути 4 часа 10 минут).
Кроме того, компания возобновила рейсы в Калининград.
Рейсы по маршруту Минск-Калининград-Минск выполняются трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям). Время полета – 2 часа 50 минут.
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