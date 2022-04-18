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ЭКОНОМИКА РБ
УСКОРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ ОБУСЛОВЛЕНО ОСЛАБЛЕНИЕМ РУБЛЯ И ПРОБЛЕМАМИ ЛОГИСТИКИ - ЕАБР
13:20 18.04.2022
Ускорение инфляции в Беларуси обусловлено ослаблением рубля и проблемами логистики. Об этом говорится в кратком еженедельном обзоре макроэкономики Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Инфляция в Беларуси ускорилась до 15,9% г/г в марте с 10% г/г в феврале. Это преимущественно связано с ослаблением белорусского рубля и транспортно-логистическими затруднениями. Подстройка цен под изменение курсов валют в большей степени завершена, в то время как налаживание логистических цепей продолжит вести к росту издержек», - говорится в сообщении.
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