В структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики столицы с удельным весом 81,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 77,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 18,5% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%, на физических лиц – 1,6%

На 1 апреля 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 137,9 тыс. субъектов хозяйствования

В составе хозяйствующих субъектов 59,2 тыс. организаций и 78,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 588,2 тыс. физических лиц.