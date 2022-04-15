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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА ЛИДИРУЕТ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ
12:50 18.04.2022
В структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики столицы с удельным весом 81,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 77,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 18,5% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%, на физических лиц – 1,6%
На 1 апреля 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 137,9 тыс. субъектов хозяйствования
В составе хозяйствующих субъектов 59,2 тыс. организаций и 78,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 588,2 тыс. физических лиц.
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