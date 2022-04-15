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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАНО 35 ВРАЧЕЙ-ОРТОПЕДОВ
12:35 18.04.2022
В Беларуси за взятки задержано 35 врачей-ортопедов. Такую цифру озвучил Лукашенко на совещании с министром здравоохранения, генпрокурором и главой КГБ.
По его словам, он очень хорошо знал «ход этой операции».
"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - прим.). И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома".
Лукашенко потребовал наладить в сфере здравоохранения прямые поставки лекарств и медицинских изделий: "Мы должны держать эти вопросы (поставок и использования лекарств и медицинских изделий - прим.) под контролем. А чтобы они были под контролем, я уже тысячу раз говорил: уберите всякое посредничество. Закупайте напрямую лекарства и медицинские изделия. Это можно делать даже в санкционный период".
По его мнению, организовать такие поставки несложно, зато это даст возможность пациентам по желанию выбрать импортные изделия и при этом не создаст предпосылок для коррупции.
"Если кто-то хочет, считает, что отечественное - это некачественное, покупайте. Они же покупали, только платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара", - отметил Лукашенко.
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