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ЭКОНОМИКА РБ


РЯД НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ ВЫЯВЛЕН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЧАУССКОГО «ЖИЛКОМХОЗА»


11:48 18.04.2022

Комитетом госконтроля Могилевской области при проверке Чаусского УКП «Жилкомхоз» выявил ряд нарушений и недостатков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, установлен факт незаконного получения и неэффективного расходования бюджетных средств, выявлены нарушения правил приемки объектов в эксплуатацию, порядка ведения бухгалтерского учета, планирования и финансирования расходов организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению.

По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных Комитетом нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.
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