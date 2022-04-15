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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ ВЫЯВЛЕН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЧАУССКОГО «ЖИЛКОМХОЗА»
11:48 18.04.2022
Комитетом госконтроля Могилевской области при проверке Чаусского УКП «Жилкомхоз» выявил ряд нарушений и недостатков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, установлен факт незаконного получения и неэффективного расходования бюджетных средств, выявлены нарушения правил приемки объектов в эксплуатацию, порядка ведения бухгалтерского учета, планирования и финансирования расходов организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению.
По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных Комитетом нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.
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