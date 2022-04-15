Комитетом госконтроля Могилевской области при проверке Чаусского УКП «Жилкомхоз» выявил ряд нарушений и недостатков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, установлен факт незаконного получения и неэффективного расходования бюджетных средств, выявлены нарушения правил приемки объектов в эксплуатацию, порядка ведения бухгалтерского учета, планирования и финансирования расходов организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению.

По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных Комитетом нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.