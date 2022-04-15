МИНСК, 18 апреля /ЭКОПРЕСС/. Белорусская наука готова к вызовам глобальной мировой экономики и способна обеспечить разработку конкурентных на мировом рынке наукоемких товаров и услуг. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах государств – участников СНГ.

Сергей Шлычков отметил, что в сфере международного научно-технического и инновационного сотрудничества ГКНТ взаимодействует более чем с 50 странами мира.

«По результатам конкурсов, проведенных совместно с профильными ведомствами зарубежных стран, в 2021 году осуществлялась реализация 164 международных научно-технических проектов с Германией, Израилем, Словакией, Турцией, Арменией, Вьетнамом, Индией, Китаем, Литвой, Латвией, Молдовой, Сербией, Таджикистаном, Украиной и Узбекистаном», – сообщил председатель ГКНТ. – Проекты реализуются в области ИКТ, медицины и биотехнологий, энергетики, машиностроения и приборостроения, агропромышленных технологий».

Он также проинформировал, что в 2021 году проведены конкурсы научно-технических проектов с Азербайджаном, Молдовой, Сербией, Турцией и Узбекистаном, по результатам которых отобрано 65 проектов для реализации в 2022-2023 годах.

«Международное сотрудничество в научно-технологической сфере наиболее активно развивается с Россией в рамках реализации научно-технических программ Союзного государства, – отметил Сергей Шлычков. С 2000 года реализовано 60 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и других.

«Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со всеми государствами – членами СНГ как в сфере исследований и разработок, так и в области совместной коммерциализации уже полученных результатов», - резюмировал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах государств – участников СНГ прошло 15 апреля 2022 года на площадке Исполнительного комитета СНГ в Минске в режиме видеоконференции.

Участники заседания уделили внимание состоянию дел в научно-технической, технологической и инновационной сферах в государствах – участниках СНГ, рассмотрели ряд проектов нормативно-правовых актов.

Также в ходе обсуждения члены Межгосударственного совета согласовали придание Республиканскому центру трансфера технологий Национальной академии наук Беларуси статуса центра коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах образован в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года о создании органа отраслевого сотрудничества СНГ в научно-технической и инновационной сферах. Участниками соглашения являются Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Российская Федерация, Беларусь и др. В числе основных направлений деятельности МС НТИ – координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов; формирование в государствах – участниках соглашения финансово-экономических механизмов поддержки совместных научно-технических и инновационных программ и проектов.