ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

10:58 18.04.2022 За первый квартал 2022 года малый и средний бизнес столицы внес в консолидированный бюджет 1,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 39,1% всех поступлений города Минска. Всего в Минске зарегистрировано 119,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 40,3 тыс. организаций и 78,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.