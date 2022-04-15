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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
10:58 18.04.2022
За первый квартал 2022 года малый и средний бизнес столицы внес в консолидированный бюджет 1,6 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 39,1% всех поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 119,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 40,3 тыс. организаций и 78,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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