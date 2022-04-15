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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 1,2 РАЗА
10:24 18.04.2022
На 1 апреля 2022 года на налоговом учете Витебской области состоит 2641 организация государственного сектора экономики, от которых в бюджет поступило 489,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, количество состоящих на учете организаций по сравнению аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 93 плательщика. При этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 94,5 млн рублей, или в 1,2 раза.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 75,2%.
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