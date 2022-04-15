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ЭКОНОМИКА РБ


АГРАРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ


09:39 18.04.2022

Аграрии Брестской области приступили к севу сахарной свеклы. Об этом сообщил 16 апреля председатель облисполкома Юрий Шулейко.

«Приступили к севу сахарной свеклы, посеяли больше половины льна. Погода капризная, но аграрии справляются. Ждем всходов ранних яровых. Выполнили все агротехнические моменты, внесли удобрения. Сейчас ускоренно сеем свеклу и готовимся к массовым посадкам кукурузы», – прокомментировал Юрий Шулейко.

Он обратил внимание, что Брестская область на 2/3 обеспечивает сырьем Жабинковский сахарный завод. В регионе идет постепенный рост посевных площади под сахарную свеклу и это действительно так. Например, в 2022 году в области под сев сладких корнеплодов выделено 19,6 тыс. га, тогда как еще два года назад было около 18 тыс. га.

«На следующий год будем добавлять еще около 1000 га, может, больше. Нам нужно собрать минимум 1,1 млн т сахарной свеклы, чтобы завод работал с нагрузкой и обеспечил сахаром не только Брестскую область», – сказал Юрий Шулейко.
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