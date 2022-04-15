На 1 апреля 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 89,9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,0 тыс. организаций и 64,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 178,6 млн рублей, в том числе от организаций – 127,0 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 51,6 млн рублей.