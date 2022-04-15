В январе-марте 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3721,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3631,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 435,6 тыс. тонн, молока – 1894,9 тыс. тонн, яиц получено 826,5 млнштук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 91,9% производства яиц.

На 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.