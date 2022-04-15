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ЭКОНОМИКА РБ


МАГАЗИН НОВОЙ СЕТИ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ


18:02 15.04.2022

В Минске появился ритейлер фермерских продуктов «Вясковыя прысмакі».

Первый такой магазин открылся на улице Ландера, 22 и предлагает натуральные продукты с подворья – от свежего мяса до зелени. Цены – одни из самых низких в стране для фермерской продукции.

Продукты в магазин поставляют из хозяйства, которое находится в границах Березинского биосферного заповедника. Домашние животные там пасутся на лугах, в мясных изделиях нет антибиотиков и усилителей вкуса.

Самое видное место в магазине занимает мясная лавка со свежими нарезками. Так, корейка стоит 11,99 рубля за кило, полендвица – 14,99, тазобедренная часть – 8,99, голяшка и рулька – 5,49.

Фокус также сделан на солонине и копченостях. Из мясных деликатесов можно взять подсоленный окорок, филей, грудинку и лопатку – выйдет около 16 рублей за кило. Много здесь и полуфабрикатов: фарш стоит 8,89 рубля за кило, а деревенские колбаски – 9,99. Голубцы обойдутся в 4,69 рубля за 650 г, блинчики – в 3,69 за 550 г, котлеты – в 5,49 за полкило. Пельмени ручной лепки предлагают по 3,39 рубля за 400 г, тефтели – по 4,49 рубля за 450 г, а фрикадельки – по такой же цене, но за 350 г.

«Вясковыя прысмакі» работают с 9 до 21 часа в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные. Планируется, что в ближайшие месяцы сеть будет разрастаться.
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