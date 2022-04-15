Олимпиада для школьников по математике, информатике и криптографии пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, она направлена на развитие аналитических способностей у учеников, создание условий по занятию на углубленном уровне точными науками, а также оказание помощи в выборе будущей профессии и места учебы.

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов школ, гимназий и лицеев Беларуси. Для школьников 5-10 классов олимпиада пройдет только по математике. Одиннадцатиклассники выступят в туре, включающем задания по математике, информатике и криптографии.

Интеллектуальное состязание пройдет в два этапа. Первый отборочный тур состоится в заочном формате и предполагает выполнение заданий, размещенных на сайте «Юни-центр-XXI БГУ». Работы принимаются до 25 апреля по адресу: 220030, Минск, пр-т Независимости, 4, каб. 515 («Олимпиада ФПМИ», ФПМИ БГУ).

Победителям заочного тура до 6 мая вышлют приглашения для участия в очном туре, который пройдет 14 и 15 мая на ФПМИ БГУ. Призеры состязания получат право выступить в финале олимпиады в следующем учебном году без предварительного отбора. Кроме этого, лучшим участникам дадут рекомендации для выступления в XXVI Республиканской летней научно-исследовательской школе учащихся и учителей, которая состоится 13-30 июля.

Организатором олимпиады выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.

Подробная информация о мероприятии размещена здесь.