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ЭКОНОМИКА РБ


МТС «ПРОКАЧАЛ» ТРИ ДИАПАЗОНА 4G В МИНСКОЙ, БРЕСТСКОЙ И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТЯХ


17:49 15.04.2022

МТС в очередной раз расширил географию покрытия интернета 4-го поколения в трех частотных диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц.

В Минской, Брестской и Витебской областях пользоваться интернет-сервисами, смотреть видео, работать или учиться онлайн стало еще комфортнее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, масштабные работы прошли в Брестской области. LTE-сеть впервые заработала в Ружанах и Линово Пружанского района, Мухавце и Заказанке Брестского района, Хомске и Сиреневке Дрогичинского района, Сосновом Бору и Зеленом Бору Ивацевичского района, Тевлях, Легатах, Турной, Новоселках Кобринского района, Гвознице Малоритского района и Павлиново Барановичского района. В Витебской области заработала связь 4-го поколения в Боровке Лепельского района и в Подсвилье Глубокского района. Всего было установлено 17 новых базовых станций, работающих на частоте 800 МГц, в 17 населенных пунктах Брестской и Витебской областей.

Дополнительные базовые станции LTE-1800 были включены в Минске и Витебске, а LTE-2600 — в Пинске.

Технология 4G развивается в Беларуси, опираясь на три частотных диапазона — 800, 1800 и 2600 МГц. Сигналы, передающиеся на разных волнах, различаются по силе проникающей способности, скорости передачи данных и другим параметрам.

Сеть МТС в технологии 4G доступна во всех крупных городах Беларуси. Ею также охвачена значительная часть территории Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей. В течение 2022 года планируется обеспечить сплошным покрытием 4G все регионы страны. Проект реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

Определить, поддерживают ли ваши смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения, можно, отправив USSD-запрос *464#. В ответ придет сообщение о состоянии устройства. Если 4G в вашем регионе доступен, аппарат его поддерживает, но «не видит», необходимо его настроить.

В случае с устройствами на базе iOS, нужно зайти в раздел «настройки», затем в «сотовую связь», «параметры данных», «голос и данные» и выбрать параметр LTE. На Android-смартфонах последовательность действий такая: «настройки» — «мобильная сеть» — «мобильная передача данных» — «предпочтительный режим сети» — 4G/3G/2G. После применения необходимых настроек останется лишь перезагрузить телефон, после чего подключение к сети МТС/4G произойдет автоматически.
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