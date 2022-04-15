Специалисты фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Беларуси постоянно мониторят цены на лекарственные препараты в государственных и частных аптечных сетях страны.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках проверки с 1 февраля по 14 апреля инспекторы зафиксировали рост цен на лекарственные препараты, пользующиеся повышенным спросом у населения в аптеках, следующих субъектов: ООО «Моя аптека», ООО «Флора Фарм», ООО «Сеть аптек», ООО «Соцфарма», ООО «Фармпроект».

Специалисты фарминспекции отмечают, что рост цен на некоторые препараты в марте 2022 года по сравнению с началом года составил 61%.

«Организациям направлены письма с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости лекарственных препаратов и снижения их доступности для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.