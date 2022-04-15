ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УЛИЧИЛ АПТЕКИ В НЕОБОСНОВАННОМ ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА


17:12 15.04.2022

Специалисты фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Беларуси постоянно мониторят цены на лекарственные препараты в государственных и частных аптечных сетях страны.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках проверки с 1 февраля по 14 апреля инспекторы зафиксировали рост цен на лекарственные препараты, пользующиеся повышенным спросом у населения в аптеках, следующих субъектов: ООО «Моя аптека», ООО «Флора Фарм», ООО «Сеть аптек», ООО «Соцфарма», ООО «Фармпроект».

Специалисты фарминспекции отмечают, что рост цен на некоторые препараты в марте 2022 года по сравнению с началом года составил 61%.

«Организациям направлены письма с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости лекарственных препаратов и снижения их доступности для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
валюта курс
EUR 3.1098
USD 2.8506
RUB 3.5065
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0583 -0.0515
USD 2.8278 -0.0228
RUB 3.5217 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0510 3.0630
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.5200
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0860
EUR/RUB 85.0000 109.5000
USD/RUB 79.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте