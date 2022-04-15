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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УЛИЧИЛ АПТЕКИ В НЕОБОСНОВАННОМ ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
17:12 15.04.2022
Специалисты фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Беларуси постоянно мониторят цены на лекарственные препараты в государственных и частных аптечных сетях страны.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках проверки с 1 февраля по 14 апреля инспекторы зафиксировали рост цен на лекарственные препараты, пользующиеся повышенным спросом у населения в аптеках, следующих субъектов: ООО «Моя аптека», ООО «Флора Фарм», ООО «Сеть аптек», ООО «Соцфарма», ООО «Фармпроект».
Специалисты фарминспекции отмечают, что рост цен на некоторые препараты в марте 2022 года по сравнению с началом года составил 61%.
«Организациям направлены письма с предупреждением о недопустимости необоснованного увеличения стоимости лекарственных препаратов и снижения их доступности для граждан Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
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