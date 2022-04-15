В пункте пропуска «Берестовица» гродненские таможенники выявили партию незадекларированного товара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль MAN следовал из Франции в Узбекистан.

По сведениям, заявленным в документах казахским перевозчиком, в грузовом отсеке автомобиля перемещался товар «запчасти для транспортных средств в ассортименте». При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили свыше 5 тыс. единиц иных автозапчастей на сумму 564 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения.