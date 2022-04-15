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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРОЙДЕТ В БРЕСТЕ
16:51 15.04.2022
19 апреля 2022 года в Бресте пройдет Единый день консультаций для организаций, принимающих участие в проектах международной технической помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получателям международной технической помощи разъяснят дальнейшие действия по проектам в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» на 2014-2020 годы.
Консультацию проведут начальник отдела международной технической помощи Министерства экономики Иван Бельчик и исполнительный директор Центра международной технической помощи Европейского союза в Республике Беларусь Дина Гончарова.
Для записи на консультацию необходимо в произвольной форме отправить заявку на электронный адрес либо позвонить по телефону + 375 (17) 200-64-65, указав вопрос, требующий разъяснения, а также наименование организации-получателя МТП. После рассмотрения заявки получатель будет информирован о конкретном времени приема. В случае непосредственного прибытия к месту проведения консультаций, рассмотрение вопроса осуществляется в порядке «живой» очереди.
В целях получения всестороннего разъяснения заинтересованное лицо может заранее или при непосредственном консультировании представить необходимые документы.
В случае поступления заявок от нескольких лиц по аналогичным вопросам, их рассмотрение может осуществляться одновременно.
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