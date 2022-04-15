Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-феврале 2022 г. составили 102,2% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5%.