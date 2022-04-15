Новый сервисный центр по вопросам газоснабжения открылся в Кобрине. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно инфоормации, центр рассчитан на обслуживание жителей Кобрина и Кобринского района, а это порядка 83 тысяч человек.

Ввод объекта – это очередной шаг в реализации масштабной работы по созданию таких центров в областных и районных центрах страны. Всего в газоснабжающих организациях ГПО «Белтопгаз» функционирует 39 таких центров.

«Центр в Кобрине – хороший пример этой работы. Здесь применены новейшие технологии автоматизации и цифровизации, по принципу «одного окна» оказывается весь спектр услуг – от высококвалифицированной консультации до проектирования и установки оборудования для газоснабжения, его дальнейшего обслуживания. Это качественно новый уровень обслуживания наших потребителей», - отметил на открытии министр энергетики Виктор Каранкевич.