|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫЛСЯ В КОБРИНЕ
16:14 15.04.2022
Новый сервисный центр по вопросам газоснабжения открылся в Кобрине. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно инфоормации, центр рассчитан на обслуживание жителей Кобрина и Кобринского района, а это порядка 83 тысяч человек.
Ввод объекта – это очередной шаг в реализации масштабной работы по созданию таких центров в областных и районных центрах страны. Всего в газоснабжающих организациях ГПО «Белтопгаз» функционирует 39 таких центров.
«Центр в Кобрине – хороший пример этой работы. Здесь применены новейшие технологии автоматизации и цифровизации, по принципу «одного окна» оказывается весь спектр услуг – от высококвалифицированной консультации до проектирования и установки оборудования для газоснабжения, его дальнейшего обслуживания. Это качественно новый уровень обслуживания наших потребителей», - отметил на открытии министр энергетики Виктор Каранкевич.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2022
Курсы в банках
на 15.04.2022
Конвертация в банках
на 15.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте