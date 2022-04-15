Студенческая команда БГУ единственная из Беларуси выступит в финале Чемпионата мира по программированию среди студентов (ICPC World Finals).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в ее состав вошли четверокурсники ФПМИ Александр Керножицкий, Станислав Титенок и магистрант Михаил Наталевич. Такого права ребята удостоены по результатам полуфинала состязания, который завершился 13 апреля в онлайн-формате.

Программисты решили 8 задач из 12 предложенных. В течение пяти часов участники разрабатывали алгоритм, доказывали его правильность и оптимальность, писали программу на одном из языков программирования и проверяли результат в автоматизированной тестирующей системе.

Команда БГУ состязалась среди вузов региона Северной Евразии (NERC), куда входят высшие учебные заведения Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в полуфинале выступили около 300 сборных. Из их числа в финал вышли также студенты Санкт-Петербургского государственного университета, НИУ ИТМО, Московского физико-технического института, МГУ им. М.В. Ломоносова, Уральского федерального университета, Иннополис университета, две команды НИУ «Высшая школа экономики», (Россия) и сборная Ереванского государственного университета (Армения).

Тренерами сборной БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков.

По результатам данного этапа команда ведущего вуза примет участие в Чемпионате мира сезона 2021-2022 годов.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В 2020 традиционный финал ICPС был перенесен из-за пандемии.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г., Польша; 2013 и 2021 г., Россия).